Aydın'da kavgaya karışan 11 kişiye 69 bin 300 lira para cezası - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ve Koçarlı ilçelerinde birbirleriyle kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 69 bin 300 lira para cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

Kavgada hafif yaralanan 6 kişiye, Germencik Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, Koçarlı ilçesi Çeşme Mahallesinde de kavgaya eden 5 kişiye yine sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verdi.