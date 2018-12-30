Aydın'da Kaya Parçasının Altında Kalan Kişi Öldü
1 saat önce
Aydın'da kestiği ağacın arkasındaki kaya parçasının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'da kestiği ağacın arkasındaki kaya parçasının altında kalan kişi hayatını kaybetti. Ortaköy
Mahallesi'nde devrilen bir çam ağacını motorlu testereyle kesmek isteyen Mevlüt Ayaz'ın (61) üzerine, ağacın arkasındaki kaya parçası düştü.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:12 Kaynak: AA
10 İlde Eğitime Kar Tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri