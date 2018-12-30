Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kaya Parçasının Altında Kalan Kişi Öldü

Aydın'da Kaya Parçasının Altında Kalan Kişi Öldü

1 saat önce

Aydın'da kestiği ağacın arkasındaki kaya parçasının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Kaya Parçasının Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
Aydın'da kestiği ağacın arkasındaki kaya parçasının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi'nde devrilen bir çam ağacını motorlu testereyle kesmek isteyen Mevlüt Ayaz'ın (61) üzerine, ağacın arkasındaki kaya parçası düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:12 Kaynak: AA

Ortaköy, Aydın, Güncel
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