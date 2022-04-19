Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma - Son Dakika
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Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma

19.04.2022 11:26
Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, annesi ile yürüyüşe çıkan Yıldız Ertan'ın (12) ormanda fark ettiği kaya sansarı yavrusu, koruma altına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, annesi ile yürüyüşe çıkan Yıldız Ertan'ın (12) ormanda fark ettiği kaya sansarı yavrusu, koruma altına alındı.

Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi'nde 16 Nisan'da annesiyle yürüyüşe çıkan Yıldız Ertan, evin karşısındaki ormanda kaya sansarı yavrusu buldu. Ertan, uzun süre annesi gelmeyen yavru sansarı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim etti. Derneğin gönüllü veterinerlerince yapılan ilk kontrolde, kaya sansarının sağlıklı olduğu belirlendi. EKODOSD'ta biberonla beslenen ve bakımı yapılan kaya sansarı yavrusunu Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erdinç Kutsal ve veterineri Murat Atalay, Kuşadası'na gelip teslim aldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen kaya sansarının rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma
Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma
Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma
Aydın'da kaya sansarı yavrusuna koruma
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Kuşadası, Nisan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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