Son Dakika Haberleri: Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu
Son Dakika Güncel Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

50 dakika önce

Köşk ilçesinde, ormanlık alanda baygın halde bulunan alzaymır hastası kadın, tedavi altına alındı.

Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu, System.String[]

Köşk ilçesinde, ormanlık alanda baygın halde bulunan alzaymır hastası kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün, Kıran Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Keziban Akkuş'tan (86), haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dedektör köpekle arama yaptı. Yaşlı kadın, aynı gün akşam saatlerinde mahalleye yakın ormanlık alanda baygın halde buldu.

İlk müdahalesi yapılan Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Milletvekili, kadın belediye başkanını ittirdi; sosyal medyada gündem oldu
Jandarma'da kritik değişiklik: Jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesinde son onay yetkisi İçişleri Bakanı'na verildi Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı Özlem Çerçioğlu'nu ittiren AK Partili vekil, kendisini savundu: Omuz atmadım, kendileri yer verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 15:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]