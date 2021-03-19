Aydın'da kaybolan döviz bürosu çalışanının cesedi bulundu - Son Dakika

Evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den 16 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmişti.

Havadan drone ile karadan da iz köpekleriyle arama yapan ekipler, kayalık bir bölgedeki uçurumda Berk Ergier'in cansız bedenini buldu.

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