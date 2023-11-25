 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu - Son Dakika

3 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan temizlik çalışmasında bulunan insan kemiklerinin, üç yıl önce kaybolan Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Kemikler, ailenin DNA testi sonucunda teşhis edildi ve defnedildi. Soruşturma devam ediyor.

3 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu
25.11.2023 - 11:18,  Güncelleme: 14:46
Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde temizlik çalışması yapılırken çöpte bulunan insan kemiklerinin, üç yıl önce kaybolan 33 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

ZEYTİN TOPLAMAYA GİTTİ, KAYBOLDU

İncirliova'ya bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu (33), 22 Aralık 2020 tarihinde yeğeni O.B. ve arkadaşı A.T. ile birlikte Alangüllü Mahallesi yakınında bulunan bahçeye zeytin toplamaya gitti. Gençoğlu bir süre sonra bahçenin diğer tarafına gidip ağaçların üzerinde zeytin olup olmadığını kontrol etmek istedi. Aynı bahçe içinde Gençoğlu'ndan haber alamayan yeğeni ve arkadaşı, ailesine durumu bildirdi. Ailesi Gencoğlu'na ulaşamayınca Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması yapılırken kaybolan gence ulaşılamadı.

ÇÖPTE BULUNAN KEMİKLER GENÇ ADAMA AİT ÇIKTI

Alangüllü Mahallesi'nde 02 Ocak 2023 tarihinde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında çöpte insan kemikleri bulundu. Gençoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın yerde bulunan insan kemikleri DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gençoğlu'nun annesinden alınan doku örnekleri bulunan kemiklerdeki doku ile uyuştu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan test sonucu kemiklerin Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu ortaya çıkınca aileye haber verildi. Hakkı Gençoğlu'nun kemikleri aile tarafından teslim alınırken, cenaze Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İncirliova, Germencik, Zeytin, Aydın, Soruşturma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar
13:45 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu
13:33 Apandisti patlayan rapçi Eypio, ameliyat oldu
13:10 Ünlü aktris Tiffany Haddish, alkollü araç kullanma suçundan tutuklandı
11:49 Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı
11:55 Eski İsrail ajanından ülkede infial yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın
11:49 Türk futbolunda şike depremi! Süper Lig ekibinin başkanı iddiaları doğruladı
11:40 Cezaevine giren Nihal Candan'ın 4 aylık kocası kaçtı mı? Anne Umut Candan'dan yalanlama geldi
11:33 Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti
11:11 Çorum'da bir vatandaş özel mülkünden geçen yolu trafiğe kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 14:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: 3 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement