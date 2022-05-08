Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

08.05.2022 21:16
Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 4 saattir kayıp olan Fatma Toprak (56) için ekipler arama çalışması başlattı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 4 saattir kayıp olan Fatma Toprak (56) için ekipler arama çalışması başlattı.

Olay, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki Fatma Toprak ikindi saatlerinde evden çıktı. Evden çıkmasının üzerinden yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen hala eve gelmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için ailesi yardım beklerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların da desteğiyle arama çalışmaları devam ederken, 1,70 cm boylarında olan Fatma Toprak'ın üzerinde siyah palto olduğunu belirten ailesi, görenlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerini rica etti. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

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Buharkent, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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