Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Aydın'da kendisinden haber alınamayan kadın için jandarma ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Buharkent ilçesinde dün akşam Fatma Toprak'tan (56) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Fatma Toprak'ın en son Menderes Nehri civarında görüldüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekibi ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timi sevk edildi.

Ekipler, gün boyu suda yürüttüğü arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verdi.