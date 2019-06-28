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Aydın'da kaybolan kadın İzmir'de bulundu

49 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki kadın, İzmir'de sığınma evinde bulundu.

Aydın'da kaybolan kadın İzmir'de bulundu, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki kadın, İzmir'de sığınma evinde bulundu.
Topçam Mahallesinde ikamet eden Mehmet Sarıkavak, geçen pazar günü eşi Gülfen Sarıkavak'ın komşusuna gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını, bir daha haber alamadığını belirterek jandarmaya başvurdu.
Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin evin çevresinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı.
Daha sonra kadının İzmir'de kadın sığınma evinde olduğu tespit edildi.
Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen kadının 3 çocuğunun daha önce devlet korumasına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:50 Kaynak: AA
Çine, Aydın, İzmir, Güncel
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