Aydın'da kaybolan kadın İzmir'de bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki kadın, İzmir'de sığınma evinde bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:50 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki kadın, İzmir
'de sığınma evinde bulundu. Topçam
Mahallesinde ikamet eden Mehmet Sarıkavak, geçen pazar günü eşi Gülfen Sarıkavak'ın komşusuna gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını, bir daha haber alamadığını belirterek jandarmaya başvurdu. Jandarma
, AFAD
ve AKUT ekiplerinin evin çevresinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı.
Daha sonra kadının İzmir'de kadın sığınma evinde olduğu tespit edildi.
Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen kadının 3 çocuğunun daha önce devlet korumasına alındığı öğrenildi.
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