Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

25.12.2020 15:15

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Gençoğlu'nun 3 gün önce ot toplamak için Deve Güreşi Arenası mevkisine gittiğini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirten yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Gençoğlu'nun son olarak görüldüğü bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin drone desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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