Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan'da ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan'da ölü bulundu

24.02.2022 00:33
Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan'da ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu, Yunanistan'da ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu, Yunanistan'da ölü olarak bulundu.

Yunanistan karasularında bir erkeğe ait cesedin bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Yunanistan'da yapılan DNA testinin sonucunda cesedin daha önce "kayıp" başvurusunda bulunulan Mesut Çobanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

İki ülke arasında yapılan yazışma sonucunda Çobanoğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, perşembe günü Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

-Olay

Didim ilçesinin Altınkum Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Çobanoğlu'ndan haber alamayan yakınları 9 Ağustos 2021'de kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polis ekiplerince, Çobanoğlu'na ait otomobilin Cennet Akvaryum Koyu civarında park halinde, bazı kişisel eşyalarının da deniz kıyısında bulunması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği arama çalışması başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu

Yunanistan, Didim, Aydın, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan'da ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
00:10 Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 00:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan'da ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement