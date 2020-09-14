Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada kayınbirader ile eniştesi yaralandı.

Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada kayınbirader ile eniştesi yaralandı.

Park Mahallesi'ndeki bir evde S.D. ile kayınbiraderi İ.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte S.D. tabancayla kayınbiraderi İ.A'yı karnından ve kalçasından vurdu. İ.A. ise S.D'yi bıçakla bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.D. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ağır yaralı İ.A. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.D. tedavisinin ardından gözaltına alınarak Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İ.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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