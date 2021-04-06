Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor - Son Dakika

Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor
06.04.2021 17:02
AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16) için arama çalışması başlatıldı.
AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16) için arama çalışması başlatıldı.
Didim Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu, dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı. Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi.
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