Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu

16.01.2023 16:13
Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni, çaya yuvarlanan hafif ticari aracın içinde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni, çaya yuvarlanan hafif ticari aracın içinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eğrikavak Mahallesi'nde zeytin toplamaya giden Hayrettin Demircan ve Ali Ayhan'dan dün haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede dünden bu yana arama yapan ekipler, Koçak Mahallesi yakınlarındaki çaya yuvarlanan 09 AET 137 plakalı hafif ticari aracı fark etti.

Araçta inceleme yapan ekipler, Demircan ve Ayhan'ın cansız bedenini buldu.

Cenazeler, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu - Son Dakika
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