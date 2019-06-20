Son Dakika Haberleri: Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

16 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu, System.String[]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için dün Dikmen Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45) bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma, AFAD ve mahalle sakinleri tarafından aranan Yaylaevi, hayvanlarını otlattığı ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Yıldırım çarpması sonucu ölmüş olabileceği bildirilen Yaylaevi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:10 Kaynak: AA
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