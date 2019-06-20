Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
16 dakika önce
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:10 Kaynak: AA
'ın Karacasu
ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için dün Dikmen
Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45) bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
, AFAD
ve mahalle sakinleri tarafından aranan Yaylaevi, hayvanlarını otlattığı ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Yıldırım çarpması sonucu ölmüş olabileceği bildirilen Yaylaevi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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