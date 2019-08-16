Aydın'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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AYDIN'da, otomobille servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:06 Kaynak: DHA
AYDIN'da, otomobille servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Efeler
ilçesinde, Aydın- Denizli
yolu Umurlu Organize Sanayi Bölgesi
yakınlarında meydana geldi. Hakan Karademir (42) yönetimindeki 06 BL 6647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek Serhan Lokmacılar'ın kullandığı 09 P 0278 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Karaaslan
(64), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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