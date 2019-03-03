Aydın'da Kaza: 2'si Ağır, 4 Yaralı
28 dakika önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Nazilli- Denizli
karayolu Hamzallı Mahallesi yakınındaki Işıklı kavşakta meydana geldi. Denizli yönüne giden Aziz D. (42) yönetimindeki 35 RCD 80 plakalı otomobil, Mahmut K. (37) yönetimindeki 01 YK 428 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada, sürücüler Aziz D. ve Mahmut K. ile Ayla K, (42) ve Yusuf D. (60) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz D. ve Ayla K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:21 Kaynak: DHA
Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı
Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var