Aydın'da kaza: 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da kaza: 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı - Son Dakika

Aydın'da kaza: 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralandı.

Aydın'da kaza: 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2'si yabancı uyruklu, 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, 85 Sokak ile Sakarya Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Eğriboyun Mezarlığı'ndan Sakarya Caddesi yönüne giden Mustafa Ç. yönetimindeki 06 BC 6519 plakalı kamyonete, Özcan K. yönetimindeki 09 RY 060 plakalı hafif ticari araç sağ yan tarafından çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Zahide Karagözoğlu (45), Fas uyruklu Maria Abdel Mounım (21) ve annesi Azıza El Wıfak (60) yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Sakarya, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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