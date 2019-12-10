Son Dakika Haberleri: Aydın'da KCK-PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da KCK-PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

Aydın'da KCK-PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

6 saat önce

PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da KCK-PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KCK-PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım KCK-PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olması sebebiyle müzahir kesim tarafından Aydın'da yapılaması muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler tespit edildi.


Merkez Efeler ilçesinde F.T., K.S., M.K. ve Y.K, Nazilli ilçesinde İ.D., S.D. ve R.D., Söke ilçesinde İ.B. ile Germencik ilçesinde V.T olmak üzere toplam 9 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. - AYDIN

Aydın, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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