Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

17.04.2022 00:51
Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesinde kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp işçilere para karşılığı daha iyi bir pozisyon ayarlamayı teklif eden zanlı tutuklandı.

Aydın Devlet Hastanesinde kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtıp işçilere para karşılığı daha iyi bir pozisyon ayarlamayı teklif eden zanlı tutuklandı.

Hastaneye 15 Nisan'da gelen M.E, kendisini Sağlık Bakanlığında denetçi olarak tanıttı.

Hastane yönetimi, şüphelinin bazı işçilere para karşılığında daha iyi bir pozisyonda görev ayarlamayı teklif ettiğinin öğrenilmesi üzerine durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan araştırmada M.E'nin Sağlık Bakanlığı çalışanı olmadığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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Sağlık Bakanlığı, Hastane, Nisan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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