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Kestane üretimi konulu çalıştay - Son Dakika

Kestane üretimi konulu çalıştay

15.02.2022 15:23

Aydın Ticaret Borsasında kestane üretimi konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsasında kestane üretimi konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kentte 12 ilçede 7 bin 800 hektarlık alanda kestane üretimi yapıldığını belirtti.

Aydın'ın, 25 bin 506 tonluk kestane üretimiyle Türkiye'deki kestane üretiminin yüzde 34'ünü karşıladığını aktaran Aksoy, "Kentimiz 3 bin 220 hektarlık alan ve üretim miktarıyla da 11 bin 450 ton ile birinci sırada yer almaktadır. Özellikle kestane üretimi yapılan alanlara baktığımızda da üretim yapılan alanların yüzde 38'inin de organik tarım yapılan alanlardan oluştuğunu Aydın ilinde ifade edebiliriz." dedi.

Aksoy, kestanenin, üretimin de ötesinde işlenerek, farklı katma değerler yaratılması konusunda da beklenti içerisinde olduklarını kaydetti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kestanenin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu moderatörlüğünde kestane üretimi konulu oturum yapıldı.

Çalıştaya, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve ziraat odaları başkanları da katıldı.

Kestane üretimi konulu çalıştay
Kestane üretimi konulu çalıştay
Kestane üretimi konulu çalıştay

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Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kestane üretimi konulu çalıştay - Son Dakika


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