Aydın'da KGYS'den 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 191 kişi ikaz edilirken sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı. - AYDIN