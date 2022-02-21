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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı - Son Dakika

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı

21.02.2022 15:23
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 138 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 138 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 138 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 138 şahıs ikaz edilmiştir " ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Koronavirüs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 şahıs uyarıldı - Son Dakika
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