Aydın'da KGYS'ye yakalanan 153 kişi uyarıldı - Son Dakika

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 153 kişi uyarıldı
06.12.2021 10:14
Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 153 kişi uyarıldı.
Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 153 kişi uyarıldı.
Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 153 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
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