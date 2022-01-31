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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı - Son Dakika

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı

31.01.2022 13:48
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 158 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 158 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 85 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 158 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 158 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Koronavirüs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 158 kişi uyarıldı - Son Dakika
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