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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı - Son Dakika

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı

16.02.2022 16:27
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 160 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 160 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 160 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 160 şahıs ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Koronavirüs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 160 kişi uyarıldı - Son Dakika
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