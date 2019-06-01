Son Dakika Haberleri: Aydın'da kimsesiz çocuklar yararına futbol turnuvası
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Aydın'da kimsesiz çocuklar yararına futbol turnuvası

1 saat önce

Aydın'da geliri kimsesi çocuklar yararına bağışlanacak futbol turnuvası düzenlendi.

Aydın'da kimsesiz çocuklar yararına futbol turnuvası, System.String[]
Aydın'da geliri kimsesi çocuklar yararına bağışlanacak futbol turnuvası düzenlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin yer aldığı Aydın Kartalları UNİ ile Aydın Beşiktaşlılar Derneği "Mühendis Oktay Akdemir Halı Saha Turnuvası" düzenledi.
ADÜ Tesislerinde düzenlenen turnuvada Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Spor takımı oyuncuları da özel maç yaptı.
Turnuvanın finalinde Bold Pilot ile Aydın Masterler takımı karşı karşıya geldi.
Normal süresi 2-2 biten karşılamada Bold Pilot takımı penaltılarda galip gelerek turnuvanın birincisi oldu.
Turnuvadan elde edilen gelirin kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: AA
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