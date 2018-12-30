Aydın'da "Kira Artışı" Kavgası: 1 Ölü
1 saat önce
Aydın'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köprülü
Veysipaşa Mahallesi'nde Aytunç Çağ (54) ile üst katında oturan kiracısı Erhan Kahvecioğlu (38) arasında iddiaya göre "kira artışı" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, bıçakla kiracısını yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Çağ, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:18 Kaynak: AA
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