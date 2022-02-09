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Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika

Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

09.02.2022 10:20
Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve işyeri sahibi hakkında adli ev idari işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve işyeri sahibi hakkında adli ev idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve işyeri sahipleri yakalandı. İşyerinde ele geçirilen 4 deste toplam 212 adet iskambil kağıdı, 1 adet yazboz ve toplam bin TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ise toplam 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahiplerine de kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika
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