Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve işyeri sahibi hakkında adli ev idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve işyeri sahipleri yakalandı. İşyerinde ele geçirilen 4 deste toplam 212 adet iskambil kağıdı, 1 adet yazboz ve toplam bin TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ise toplam 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahiplerine de kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN