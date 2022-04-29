Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika
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Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

29.04.2022 15:46
Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda kıraathanede yapılan aramalarda 2 deste toplam 106 adet iskambil kağıdı, 1 adet yazboz ve 500 TL paraya el konuldu. Kumar oynayan 5 şahsa toplamda 9 bin 95 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli tahkikata başlatıldı. - AYDIN

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika
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