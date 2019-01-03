Aydın'da Kış Dönemi Arı Biti Mücadelesi Başladı

Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan halk arasında 'arı kenesi' olarak bilinen 'varroa' parazitine karşı Aydın'da 4 yıldır mücadele devam ediyor.

Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan halk arasında 'arı kenesi' olarak bilinen 'varroa' parazitine karşı Aydın'da 4 yıldır mücadele devam ediyor. Bu yıl kış konaklaması için Aydın'da olan arıcılarla birlikte yaklaşık 700 bin kovan için ilaç dağıtımı yapılacağı belirtildi.



Türkiye'ye 1970'li yıllarda Trakya üzerinden giren, arı kolonilerine büyük zararlar vererek bal üretiminde verim kaybına neden olan varroa paraziti ile mücadele kapsamında 4 yıl önce proje hazırlayan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği, varroa mücadele kapsamında ilaç dağıtımına devam ediyor. Arı ve bal verimini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birinin halk arasında arı biti olarak adlandırılan zararlı olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, zararlı ile toplu mücadelenin büyük önem arz ettiğini söyledi. Başkan Özdemir, "İlk yıl uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz mücadelede arıcımıza uzman ekiple organik asit adı verdiğimiz ilaçlarla mücadele yöntemi gösterildi. Şimdi Birlik olarak ücretsiz ilaç dağıtımı yapıyoruz. Varroa mücadelesi genelde erken ilkbahar ve geç sonbaharda yapılırken, organik asit adı verdiğimiz bu ilaçlamayı arılarda yavru döneminin olmadığı kışın yapıyoruz. Verimli bir sezon için tüm arıcılarımızın kış dönemi ilaçlama ve bakımlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Üreticilerimiz uygulama kapsamında takıldıkları ya da merak ettikleri her konuda birliğimiz danışmanlarından bilgi alabilirler" dedi.



"Varro ile iyi mücadele yapılırsa verim artar"



Halk arasında 'arı kenesi' olarak bilinen varroa parazitine karşı mücadelenin arının sağlığı ve gelişimi için çok önemli olduğunu kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Varroa zararlısı arının derisini deliyor. Kovan dışarı çıkan arı ölüyor. Arı kolonisine bu parazit bulaşırsa zayıf düşen arılara diğer hastalık ve parazitler de musallat oluyor. Arıcımız varroa mücadelesini iyi bir şekilde yaparsa, arılarını diğer hastalıklardan da korumuş olur" dedi. - AYDIN

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