Aydın'da Kitap Okuma Etkinliği

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.



İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuma programı gerçekleştirildi.



Kaymakam Ediz Sürücü'nün de katıldığı etkinlikte genç yaşlı birçok vatandaş kitap okudu.



Gazetecilere açıklama yapan Sürücü, "Burada hem anaokulu hem de ilkokuldan gelen öğrencilerimizle hep birlikte kitap okuduk. Kütüphaneler haftası nedeniyle farkındalığı artırıyoruz. Çocuklarımızın kütüphaneye üye olmasını, oradan ödünç kitap almasını kitap okuma kültürünün artmasını hedefliyoruz." dedi.



Programa, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

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