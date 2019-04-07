Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kitap Okuma Etkinliği

Aydın'da Kitap Okuma Etkinliği

14 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Yarının için bugünden bir kitap oku" etkinliği düzenlendi.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Yarının için bugünden bir kitap oku" etkinliği düzenlendi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi salonunda düzenlenen etkinlik, Ok Kardeşler Treyler A.Ş. çalışanları Onur Karcı eşliğinde önce kütüphaneye üye kaydı yaptıktan sonra kütüphane görevlisinden aldıkları kitapları gün boyunca okudular.

Yarın için bu günden bir kitap oku etkinliğine katıldığını ifade eden kitap okuru Mücahit Yaşar'da, kütüphaneye üye kaydı yaptırdıktan sonra okumak için kitap alınabildiğini belirterek, "Etkinlik, Ürgüp'te 1950'li yıllarda kütüphane sorumlusu Mustafa Güzelgöz'ün kısıtlı imkanlarla eşek semeri üzerin de kütüphaneyi en ücra köşelere kadar götürmüş ve o yıllarda kimsenin uğramadığı kütüphaneyi köylülerin ayağına seyyar kütüphaneye dönüştürerek okur sayısını artırmayı başarmıştır. Bizde bugün 'Yarın için bugünden bir kitap oku' etkinliğine katılarak serimizin adını Mustafa Güzelgöz'e itafen düzenlendik" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:03 Kaynak: İHA

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