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Yurt asansöründe sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin aylar önce aynaya yazdığı not yürek yaktı - Son Dakika

Yurt asansöründe sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin aylar önce aynaya yazdığı not yürek yaktı

Son Güncelleme: 26.10.2023 08:18

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra çok sayıda öğrenci yönetimi protesto ederken, ölen genç kızın 9 Temmuz'da asansör aynasına yazdığı "Sadece ölüler görür" notu yürekleri dağladı.

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra çok sayıda öğrenci yönetimi protesto etti. Ölen öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenilirken genç kızın aylar önce yazdığı "Sadece ölüler görür" notu yürekleri dağladı.

ÖĞRENCİ ÇIKMAK İSTERKEN SIKIŞTI

Olay, saat 00.05 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Yapılan kontrolde kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı

"21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin bindiği ve birinci kattayken kaymaya başladığını kaydetti. Bu sırada bir kız öğrencinin panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Canpolat, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari soruşturma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." dedi.

Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı

ÖĞRENCİLER AYAKLANDI

Öte yandan kaza haberini alan erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de olay yerine gelerek yönetime tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında "Yönetim istifa" sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı. Öğrenciler olay anına ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ölümüne neden olan asansörün aylardır arızalı olduğunu öne sürdü.

Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı

ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.

Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı

ÜZERİNDE "SADECE ÖLÜLER GÖRÜR" YAZILI ASANSÖR FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Zeren Ertaş'ın geçen 9 Temmuz tarihinde bir sosyal medya hesabında asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş'ın, yayımladığı asansör fotoğrafının üzerindeki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti.

Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı
Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı
Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı
Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı
Kız öğrenci yurdunda asansörde sıkışarak hayatını kaybeden genç kızın aynaya yazdığı not yürek yaktı
1 öğrencinin can verdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yurt müdürü açığa alındı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Güzelhisar, Aydın, Kaza, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yurt asansöründe sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin aylar önce aynaya yazdığı not yürek yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt asansöründe sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin aylar önce aynaya yazdığı not yürek yaktı - Son Dakika
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