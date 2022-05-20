Aydın'da kocasının öldürdüğü 4 çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Aydın'da kocasının öldürdüğü 4 çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi

20.05.2022 19:34
Aydın'da kocasının öldürdüğü 4 çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi

Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

4 çocuk annesi Zehra Çiçek'in cenazesi helallik için Atatürk Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Argavlı Mahalle Mezarlığı'na götürülen cenaze kadınların omuzlarında taşındı.

Çiçek'in cenazede gözyaşı döken çocukları Pınar ve Pelin Çiçek'i yakınları sakinleştirdi.

Mezarlıkta kılınan namazın ardından Çiçek'in cenazesi defnedildi.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki evde dün Zehra Çiçek (35) ile Mehmet Çiçek (54) arasında tartışma çıkmış, Mehmet Çiçek tabancayla 4 çocuk annesi eşini öldürmüştü. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Çiçek, tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da kocasının öldürdüğü 4 çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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