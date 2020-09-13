Aydın'da komşularının dün akşamdan bu yana haber alamadığı kadın, ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde komşularının dün akşamdan bu yana haber alamadığı 80 yaşındaki kadın, ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Hafize Ünal'dan dün akşamdan beri haber alamayan komşuları, onu aramaya çıktı.

Ünal'ın cansız bedeni, Çimen Sokak'ın 5 metre aşağısında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yüksekten düşmüş olabileceği bildirildi.