Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Güler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yaşar Güler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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