Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

25.07.2022 11:03
Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Güler (57), evinin önündeki bahçede komşusu M.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yaşar Güler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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