Aydın'da komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hırsızlık için girdiği evde komşusunu darbederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada taraflar, yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Özal Acar (20), Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunmasını yaptı.

Savcı, mütalaasında hırsızlık için eve giren sanığın, maktulün kendisini fark etmesi üzerine kafasına ütüyle vurduğunu, çıkan arbedede boğazını sıkıp kafasına yastık bastırarak öldürdüğünü, daha sonra da elleri ile ayaklarını bağladığını belirtti ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık ise mütalaayı kabul etmediğini, yaşanan olaydan dolayı maktulün ailesinden özür dilediğini kaydetti.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Acar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Ali Çetinkaya (69), İstiklal Mahallesindeki evinde, 7 Nisan 2019'da elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmuş, soruşturma sonucu gözaltına alınan komşusu Özal Acar, tutuklanmıştı.