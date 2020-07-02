AYDIN'da, kömür deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika

AYDIN'da, kömür deposundaki yangın korkuttu

Aydın'da, kömür deposundaki yangın korkuttuAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'da, kömür deposundaki yangın korkuttu

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depodaki saman balyaları küle döndü. İlçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde, Tevfik Yalçın'a ait kömür deposunda, öğlen saatlerinde, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler saman balyalarını tutuştururken, çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. İş yerinde yaklaşık 20 bin TL'lik hasar meydana geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'da, kömür deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika

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