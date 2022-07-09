Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında

09.07.2022 17:03

Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin markete girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin markete girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Işıklı Bulvarı'nda, Mükerrem Akduman yönetimindeki 48 SS 680 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bayram nedeniyle kapalı olan süpermarketin kapı ve penceresini aşarak içeriye girdi.

Otomobildeki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin marketin kapısını kırarak içeri girmesi ve sürücünün, kazanın ardından aracından çıkması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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