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Aydın'da konut satışları azaldı - Son Dakika

Aydın'da konut satışları azaldı

22.09.2021 11:21
Aydın'da konut satışları azaldı, System.String[]

Aydın'da konut satışları azalırken Ağustos ayında yapılan konut satışları 3 bin 385 oldu.

Aydın'da konut satışları azalırken Ağustos ayında yapılan konut satışları 3 bin 385 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında azalarak 3 bin 385 oldu. Bu satışların 897'si ilk satış, 2 bin 488'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Şırnak oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,4'lük payla 13. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar azaldı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65 oranında azalış göstererek 551 oldu. 551 ipotekli satışın 121'i ilk satış, 430'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 27 bin 375 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,4 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar arttı

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artış göstererek 2 bin 834 oldu. Bu satışların 776'sı ilk satış, 2 bin 58'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 114 bin 25 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN

Aydın'da konut satışları azaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da konut satışları azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da konut satışları azaldı - Son Dakika
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