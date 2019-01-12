Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kooperatif Müdürünü Oğlu 6 Yerinden Bıçakladı

Aydın'da Kooperatif Müdürünü Oğlu 6 Yerinden Bıçakladı

13 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fırat K. (20), tartıştığı babası Murat Coşar K.'yi (45) bıçakla 6 yerinden yaraladı.

Aydın'da Kooperatif Müdürünü Oğlu 6 Yerinden Bıçakladı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fırat K. (20), tartıştığı babası Murat Coşar K.'yi (45) bıçakla 6 yerinden yaraladı. Otomobilinde yaralı bulunan baba hastanede tedaviye alınırken, oğlu polise teslim oldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. S.S. 182 Sayılı Koçarlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü ve Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Coşar K., oğlu Fırat K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat K., babasını 6 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otomobilde kanlar içerisinde bulunan Murat Coşar K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Coşar K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Fırat K. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim oldu. Fırat K.'nin babasını ailevi nedenlerden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Girne, Efeler, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir İlçe Diken Üstünde! İçme Suyunun Karşılandığı Bayramiç Barajı'na Zirai İlaç Atığı Karıştı Adliye Önünde Darbuka-Zurnalı Tahliye Kutlaması! O Anlar Kamerada

YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:45:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kooperatif Müdürünü Oğlu 6 Yerinden Bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]