Aydın'da Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 2. dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 2. dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı.



Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 2. dönem toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Tüketici Hakem Heyetlerindeki başarılı çalışmalardan dolayı ilçe kaymakamlarına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.



Vali Köşger toplantıda yaptığı açıklamada, 2019 yılında 282 projeden 26 adedinin tamamlandığını, geriye kalan 256 adet projeden 136'sının devam ettiğini, 55 adedine ihale aşamasında olduğunu 65'ine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını ifade etti.



Vali Köşger açıklamasının devamında, "İlimiz yatırımlarının toplam proje bedeli 6 milyar 781 milyon 243 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 85 milyon 153 bin TL, 2019 yılı ödeneği 377 milyon 720 bin TL'dir. 2019 yılında toplam harcama ise 80 milyon 786 bin TL'dir. Yatırımlarımızda yıl itibari ile yüzde 21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde 2019 yılı yatırım programında kamu kurumlarına ayrılan ödenek büyüklüklerine göre, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 100 milyon 39 bin TL ödenek ile birinci sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 51 milyon 917 bin TL ödenekle ikinci sırada, İLBANK A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü 41 milyon 510 bin TL ödenekle üçüncü sırada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 38 milyon 378 bin TL ödenekle dördüncü sırada, ADÜ Rektörlüğü 28 milyon 365 bin TL ile beşinci sırada yer almaktadır" dedi. - AYDIN

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