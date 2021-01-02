Aydın'da köpeğinin silahla vurulduğunu ileri süren kadın şikayetçi oldu - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde köpeğinin silahla vurularak öldürüldüğünü iddia eden kadın şikayetçi oldu.

Yazıdere Mahallesinde yaşayan Sultan Tezcel, gazetecilere 7 yıl önce sahiplendikleri "Zeytin" adlı fino cinsi köpeğin evlerinin yakınlarında ölüsünü bulduklarını söyledi.

Köpeğe araba çarptığını sandıklarını ancak göğsünde kurşun yarası gördüklerini savunan Tezcel, "Bacaklarında da yaralar vardı. Tasmasından asılarak sürüklenmiş gibiydi. Evimizden sanki cenaze çıktı. Kimin yaptığının bulunmasını istiyorum. Gerekirse otopsi yapılsın. Kimin vurduğu meydana çıksın ve cezalandırılsın." dedi.

Tezcel, konuyla ilgili jandarmaya şikayette bulunduklarını kaydetti.