Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve İzmir'den getirilen köpekleri dövüştürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve İzmir'den getirilen köpekleri dövüştürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Dövüşü organize ettiği ileri sürülen İ.Ö, M.A.Y. ile Ö.A. gözaltına alındı. Dövüştükleri için çeşitli yerlerinden yaralanan 4 köpek de barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapıldığı, bu kanunlara aykırı davranıştan dolayı da her bir hayvan için 4 bin 567 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Nazilli, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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