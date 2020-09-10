Aydın'da Korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yurt genelinde Korona virüs (Covid-19) denetimleri sürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan denetimlerde Aydınlılar maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 6 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da Korona virüs denetimleri yapılıyor. Gün boyu sürecek olan denetimler kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sahaya inerek Aydın'ın en işlek yerlerinden biri olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekerek uyardı.

"Aydın'daki okullarda 21 Eylül için gerekli tedbirler alındı"

Yapılan denetimin ardından açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıfların okula başlayacaklarını ve öğrenciler için Aydın'daki okullarda gerekli tedbirlerin alındığını kaydederek, "Bu mücadeleyi top yekün birlikte verirsek sonuç alabiliriz. Bu anlamda da herkesin duyarlı olması büyük önem taşıyor. Bu yönü ile vatandaşlarımızın konulan kurallara titizlikle uymaları en büyük beklentimiz. Konulan kuralların da en temel 3 sonucu ortaya çıkıyor. Bunlar da maske, mesafe ve temizlik kuralları. Bunlara uyduğumuz takdirde virüs ile mücadelede önemli başarıları elde etmiş oluyoruz. Özellikle toplu yerlerde vatandaşlarımızın konulan kurallara uyumasını, uymayanlar varsa bunları uyarmalarını ve buna rağmen herhangi bir ihlal söz konusu ise bunu da ilgili birimlerimize bildirmelerini istiyoruz. 21 Eylül'de özellikle okul öncesi ve birinci sınıflar okula başlayacak. Onlarla ilgili gerekli tedbirler alındı. Onlarla ilgili temennimiz çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara devam etmesi ve eğitimlerini sürdürmesi. 8 ve 12'inci sınıflar destek kursları olarak zaten şu anda eğitimlerine devam ediyor. Temennimiz bu olumsuzlukları en asgariye indirerek normal yaşama geçmek için alınan tedbirlere herkesin uyması. Bunu hep beraber yaparsak sonuçlarını da almış oluruz" dedi.

Aydınlılara teşekkür ederek uyardı

Vali Aksoy, Korona virüs ile mücadele Aydınlı vatandaşların gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ancak yine de rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu; "Aydınlılar konulan kurallara uyuyorlar. Tabi bunun istisnaları var. Böyle durumlarda kurallara uymayanları önce uyarıyoruz sonra da gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Özellikle il dışı gidiş ve gelişlerden sonra pozitif vakaların olduğunu görüyoruz. Bir düğüne, bir cenazeye veya bir ziyarete gidip ilimize pozitif vaka olarak dönüldüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla bizim temennimiz zorunlu bir durum olmadıkça il dışına çıkılmaması ve çıkılmışsa da vatandaşlarımızdan pozitif olabilme ihtimaline karşı kendisini toplumdan belirlenen gün kadar izole etmesini istiyoruz. Aydınlıları bugüne kadar virüs ile mücadele kapsamında sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmamalıyız. Önümüzdeki süreç, daha önemli ve riskli bir süreç olarak karşımızda durabiliyor. Bu bakımdan büyük bir titizlikle bu çalışmalarımızı, bu hassasiyetlerimizi bundan sonra da sürdürmeliyiz." - AYDIN