Aydın'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği bir hafta boyunca sürecek olan Korona virüs denetimleri devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı mücadele sürüyor. Salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine kararlar alınması gerektiğinden Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanmıştı. Toplantıda 19 Ekim Pazartesi gününden başlamak üzere 1 hafta boyunca her gün belirlenen yerlerde kapsamlı bir şekilde denetim gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. Alınan kararlar gereği dün umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, denetlenirken, bugün ise şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan toplu taşıma araçları ile havalimanı, gar, otogarlar denetlendi.

Denetlemeler kapsamında 21 Ekim Çarşamba günü organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 23 Ekim Cuma günü AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi günü vatandaşların kalabalık halde bulunabildikleri kamuya açık cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları ve sahiller, 25 Ekim Pazar günü ise internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunapark ve tematik parklarda Korona virüs denetimi gerçekleştirilecek. - AYDIN