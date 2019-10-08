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Son Dakika Güncel Aydın'da kötü koku alarmı

Aydın'da kötü koku alarmı

48 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde havayı saran kötü koku nedeniyle vatandaşlar rahatsız oldu.

Aydın'da kötü koku alarmı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde havayı saran kötü koku nedeniyle vatandaşlar rahatsız oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran kötü koku nedeniyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine polis ekipleri kötü kokunun nedenini araştırmaya çalışırken, bir sonuca ulaşamadı. Özellikle Adnan Menderes, Çeştepe, Güzelhisar, Osman Yozgatlı Mahalleri'nde etkili olan kötü koku nedeniyle bu Mahallelerde yaşayan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin telefonlarını yoğun olarak araması hatları kilitledi. Büyükşehir ekipleri kokunun sebebini bulmak için harekete geçti.

Aydın'daki kötü koku çöp yangınından kaynaklanmış

Aydın Valiliği Efeler'i saran kötü kokunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılacağı bildirmesinin ardından, kötü kokunun çöp yangınından kaynaklandığını açıkladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli Aydınlılar şehre yayılan kokuyla ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğü elemanlarının ön tespitine göre, Belediye Katı Atık bertaraf tesisleri yakınında yer alan Zindanderesi'nde içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz şehrin etrafındaki diğer kirletme ihtimali olan unsurları da süratle denetlemeye devam etmekte olup ek bilgiler geldiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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