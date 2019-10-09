Son Dakika Haberleri: Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı
Son Dakika Güncel Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı

Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinin bazı kesimlerinde akşam saatlerinde yayılan 'çürük yumurta' kokusunu andıran kötü kokunun nedeni merak konusu oldu.

Aydın'da 'kötü koku' rahatsızlığı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinin bazı kesimlerinde akşam saatlerinde yayılan 'çürük yumurta' kokusunu andıran kötü kokunun nedeni merak konusu oldu.Valilik, konunun Zindan Deresi yatağında yakılan atıklardan yayıldığını açıklarken, Büyükşehir Belediyesi ise kokunun burayla bir ilgisi olmadığını duyurdu. Çevreciler, konunun jeotermallerden kaynaklandığını iddia etti.
Efeler ilçesinde dün saat 20.00 sıralırında başta Çeştepe olmak üzere bazı mahallelerde çürük yumurtayı andıran kötü kokunun hissedilmesi nedeniyle vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni telefon yağmuruna tuttu. Aydın Valiliği'nin de devreye girmesiyle pis kokunun nereden geldiği araştırılmaya başlandı. Saatler süren koku, rahatsızlığa neden oldu.
'ZİNDAN DERESİ'NDEN GELİYOR'
Aydın Valiliği konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli Aydınlılar şehre yayılan kokunun, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarının ön tespitine göre, Belediye Katı Atık Bertaraf Tesisleri yakınında yer alan Zindan Deresi yatağı içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz şehrin etrafındaki diğer kirletme ihtimali olan unsurları da süratle denetlemeye devam etmekte olup, ek bilgiler geldiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır" denildi.
'DEREDEN KAYNAKLANMIYOR'
Aydın Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehir merkezimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak hissettiği kokuyla ilgili olarak saat  20.15'ten itibaren iletişim merkezimize birçok ihbar gelmiştir. Şikayetler üzerine İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından verilen bilgiye göre kokuya sebep olacak bir yangın tespit edilmemiştir. Saat 21.30 civarlarında Zindan Deresi yakınlarında küçük bir alanda ot ve inşaat artığı tutuştuğu tespit edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Hissedilen gaz kokusunun Zindan Deresi'nde yaşanan olayla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kokunun nereden yayıldığı araştırması devam ederken, Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili,  kokunun jeotermallerden kaynaklandığını iddia etti. Kokunun sabah satalerinde de zaman zaman hissedildiği belirtildi.


Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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