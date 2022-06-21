Kovalamaca sırasında uyuşturucuyu yola döken 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'da yaklaşık 1 kilogram metamfetamini dökerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir kara yolunda şüpheli bir otomobildekilere "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan otomobildekiler, İzmir Bulvarı'nda biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarparak durdu.
Otomobilden inerek yaya olarak kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin yaklaşık 1 kilogram metamfetamini otomobile ve yola döktükleri belirlendi.
Gözaltına alınan O.D, M.A. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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